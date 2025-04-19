نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحاب الجمل تدخل مغامرة "إن غاب القط" أمام آسر ياسين.. وتواصل تألقها بعد "الإسكندراني" و"عايشة الدور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الفنانة رحاب الجمل حضورها القوي على الساحة الفنية، حيث بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها في فيلم "إن غاب القط"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم آسر ياسين والفنانة أسماء جلال. وتقدم الجمل في العمل شخصية محورية تحمل الكثير من المفاجآت، ضمن أحداث تدور في إطار اجتماعي مشوق مليء بالمواقف المتنوعة.

الفيلم يضم نخبة من النجوم من بينهم محمد شاهين، علي صبحي، وسماح أنور، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها السينمائية الطويلة.

ويأتي هذا العمل بعد مشاركة رحاب الجمل اللافتة في فيلم "الإسكندراني"، المأخوذ عن رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف، حيث شاركت في البطولة إلى جانب أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، وغيرهم.

كما كانت الجمل حديث الجمهور في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "عايشة الدور"، حيث لفتت الأنظار بأدائها المميز، في عمل شاركت في بطولته مع دنيا سمير غانم ونور محمود وأميرة أديب، وهو من إخراج أحمد الجندي.

رحاب الجمل تثبت يومًا بعد يوم أنها فنانة قادرة على التنقل بين الأدوار المختلفة بخفة وإقناع، لتواصل رسم مسيرتها الفنية بخطوات واثقة وناجحة.

