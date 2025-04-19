أحمد سعد يحيي حفلا كامل العدد.. وتفاعل الجمهور مع تحدي مفتقدني

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أحمد جودة - القاهرة -



أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل حفلا كامل العدد بأحد المولات التجارية بالقاهرة بحضور كامل العدد حيث تواجد الجمهور مبكرا واستقبلوا "سعد" بالصيحات مع ظهوره على مسرح الحفل.



حرص أحمد سعد على التفاعل مع الجمهور من بداية الحفل، وشارك الجمهور في تحدي "مفتقدني" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية منذ إطلاقها عبر منصات الموسيقى المختلفة ليبادله الجمهور التفاعل.

استعراضات الحفل

وفي لفتة مميزة قدم أحمد سعد أحد أفراد فرقته الموسيقية للجمهور لتقديم استعراض لمهاراته الموسيقية وطلب من الجمهور تشجيعه والتصفيق معه.



وخلال الحفل قدم أحمد سعد عددا كبيرا من أغانيه الحديثة والسابقة منها مفتقدني واليوم الحلو ده ووسع وسع وغيرها من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي جديد غدا بمدينة دبي في أحد أضخم حفلات الموسم حيث يسافر سعد سريعا عقب حفل الليلة.