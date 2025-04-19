نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور ترد بغضب على تعليقات ملامح تقدمها بالعمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت حالة من الغضب على الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، بعدما تلقت تعليقات سلبية على أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "تيك توك".

ورغم أن الفيديو نُشر في نهاية شهر مارس الماضي، وتخطى أسبوعين من التفاعل، إلا أن ريهام لم تخفِ انزعاجها من بعض المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكلها وعمرها، معتبرين أن ملامح التقدم في السن أصبحت واضحة عليها.

الفيديو ظهر فيه ريهام عبد الغفور برفقة الطفلة التي شاركتها البطولة في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عُرض في رمضان الماضي. ورغم أنها نشرت بعده عدة فيديوهات أخرى، عادت الفنانة للحديث عن هذا المقطع تحديدًا بسبب ردود الفعل التي أثارت استياءها.

وفي ردٍّ مباشر، كتبت ريهام تعليقًا لاذعًا جاء فيه: "ممكن تتناقشوا في موضوع إني كبرت وعجزت وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة غير صفحتي".

هذا التعليق عبّر عن رفضها لتحويل منصتها إلى ساحة للجدل حول مظهرها، مؤكدة أن صفحتها مخصصة لما تحب أن تشاركه مع جمهورها، بعيدًا عن التنمر أو النقد السلبي.