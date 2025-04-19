كريم الحسيني يودع صديقه الفنان الراحل سليمان عيد: "هتوحشني يا سولوم يا طيب القلب يا مجدع"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة مؤثرة، ودّع الفنان كريم الحسيني صديقه الفنان الراحل سليمان عيد بكلمات مؤلمة ومفعمة بالمحبة والوفاء، عبر منشور طويل على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن حزنه العميق لفقدان أحد أقرب أصدقائه، ووصفه بـ "المجّدع وطيب القلب"، مشيدًا بأخلاقه العالية ومحبته للخير.

وكتب كريم الحسيني في نعيه:

"اذكروا محاسن موتاكم.. انت لسه كنت بتكلمني علشان عايز تشارك وتبعتلي فلوس لحاجة خير، وقلتلي إنك هاتجمع من زمايلنا وتقابلني بيهم.. وده مش جديد عليك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ويجعل كل خير عملته شفيع ليك."

وأضاف الحسيني وهو يسترجع بدايات صداقتهما:"من ساعة ما قابلتك واشتغلنا مع بعض سنة 2009، وأنا أشهد لك بالأدب والاحترام، والالتزام في الصلاة. اتعلمت منك كتيييير، وعرفت يعني إيه أراعي ربنا في شغلي وأخلي بالي من الحلال والحرام."

وواصل نعيه بكلمات تقطع القلب:

"روح يا شيخ، ربنا ينور قبرك ويثبتك عند السؤال ويصبر أهلك يا حبيب الملايين. جنازتك النهارده كانت زفة، وده حب من ربنا سبحانه وتعالى، من حبه ربه حبب فيه عبده."

وختم كريم الحسيني كلماته قائلًا:

"ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة.. مع السلامة يا طيب القلب."

وكانت جنازة الفنان سليمان عيد قد شُيّعت في مشهد مهيب، شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين والجمهور الذين توافدوا لتوديع نجم ترك بصمة كبيرة في قلوب المصريين بأدواره الكوميدية والإنسانية، وبأخلاقه التي شهد له بها الجميع.

سليمان عيد لم يكن مجرد فنان، بل كان أخًا وصديقًا ومثالًا في الطيبة والبساطة والصدق، وترك رحيله أثرًا عميقًا في نفوس كل من عرفه عن قرب.