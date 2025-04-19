نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تتصدر الترند وتُشعل جدة: ليلة طربية بـ30 أغنية ومسرح ينبض بالفخامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أمسية لا تُنسى، اعتلت الفنانة المصرية أنغام مسرح "موسم جدة" لتُقدّم واحدة من أقوى حفلاتها، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل استثنائي خطف الأضواء. الحفل الذي نظمته شركة "بنش مارك" سجّل نجاحًا واسعًا، تُوّج بتصدر أنغام ترند جوجل ومنصات التواصل في السعودية ومصر والكويت.

أنغام، التي قدمت أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغني، أسرت قلوب الحضور بصوتها وأدائها الحي، لتتحول الليلة إلى احتفال فني طربي استثنائي، امتزج فيه صوتها بالمشاعر وتفاعل الجمهور، في مشهد يُجسّد عمق الارتباط بينها وبين جمهورها العريض.

الديكور المسرحي الحديث أضاف للحفل طابعًا بصريًا مبتكرًا، عكس أجواء موسم جدة المتجددة، فيما نفدت التذاكر فور طرحها، في إشارة واضحة إلى الشعبية الجارفة لأنغام في المملكة.

وفي كلمتها على المسرح، أعربت أنغام عن امتنانها لـ"تقويم جدة" و"بنش مارك" على هذا التنظيم الرفيع، مؤكدة حبها الكبير لمدينة جدة التي وصفتها بأنها "أقرب إلى القلب".

خاتمة الحفل جاءت على قدر التوقعات، حيث ودّعت أنغام جمهورها بأغنية "يا ريتك فهمني" بقيادة المايسترو هاني فرحات، في لحظة مؤثرة ختمت بها ليلة فنية ستبقى في الذاكرة طويلًا.