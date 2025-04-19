نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عز تتصدر تريند جوجل برسالة جريئة للفتيات: "أنا طبيبتك.. وفّري فلوس الدكتور!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادت الإعلامية ياسمين عز لتشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل مجددًا بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج "كلام الناس" عبر شاشة MBC مصر، حيث وجهت رسالة مختلفة للفتيات حول كيفية التمييز بين العلاقة العاطفية الصحية وغير الصحية، بطريقة ساخرة وخارجة عن المألوف.

وقالت ياسمين في مقدمة البرنامج:

"واحدة سألتني: إزاي أعرف إذا كنت في علاقة حب صحية؟ بصي على جهازك العصبي مش الهضمي! لو لقيتي نفسك متوترة، مش عارفة تنامي، بتاكلي بعصبية، وبتطشي البطاطس في كل حتة، فده جهازك العصبي بيصرخ! ساعتها اعرفي إن العلاقة دي مش صحية. وأنا طبيبتك هنا.. وفّري فلوس الدكتور، وهاتي له هدية بدل ما تروحي العيادة".

وأضافت بسخرية لاذعة:

"لو سألتي نفسك أنتي في علاقة صحية يا ياسمين؟ هقولك: مالكيش دعوة! مش كل حاجة تتقال. وبعدين الذهب بقى فوق 5000 جنيه، ومحدش لاقي يتجوز أصلًا، فسيبيكوا من الصحة النفسية شوية".

تصريحات ياسمين أثارت حالة من الجدل، كعادتها، بين مؤيدين يرون فيها أسلوبًا جريئًا لتبسيط المفاهيم النفسية، وبين منتقدين اعتبروها تستخف بمشاعر الفتيات وتروج لفكرة النصح بطريقة ساخرة مبالغ فيها.