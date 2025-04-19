نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... كمال أبو رية يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان كمال أبو رية مؤشرات البحث على جوجل بعد تصريحاته المؤثرة عن الطفل علي البيلي، الذي خطف الأنظار بدور "يوسف" في مسلسل "لام شمسية" خلال موسم دراما رمضان الماضي.

وخلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، طالب أبو رية الجهات المعنية بدعم ورعاية الموهوبين الصغار، مستشهداً بتجربة النجم العالمي توم كروز، قائلاً: "لما جهة تشوف شاب زي ده تهتم به وتدعمه، بعد سنتين وخمس سنين يطلعوا منه نجم كبير.. زي ما الأمريكان عملوا مع توم كروز، اللي بقى رمز لأمريكا وكسبوا منه مليارات، رغم إنه ممثل ضعيف لكن ستايله لطيف وشكله قمر".

وكشف أبو رية عن كواليس مشهد جمعه بالطفل علي البيلي، قائلاً: "كان بيطلب مني أشخط فيه علشان يعرف يتأثر ويبكي، بس قلتله القاضي عمره ما هيعمل كده مع طفل، وروح خد رأي المخرج".

وأضاف: "نصحته إنه يعيش الحالة ويصدقها من جوه، وإنه يمثل موقفه وملكش دعوة باللي قدامه.. الولد ده هايل ومتوقع له مستقبل عظيم".

الطفل علي البيلي جسّد دورًا مميزًا في مسلسل "لام شمسية" الذي تناول عدة قضايا اجتماعية شائكة، أبرزها العنف الأسري والتعدي على الأطفال. العمل من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، وغيرهم.