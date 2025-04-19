نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "محمد سلام يتصدر التريند بـ كارثة طبيعية رغم غموض التفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف الفنان محمد سلام الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر اسمه قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر غير رسمي لمسلسله الجديد كارثة طبيعية.

ورغم غياب أي إعلان رسمي من جهة الإنتاج، إلا أن البوستر أثار حالة من الفضول والجدل بين الجمهور، خاصة مع غموض العمل وغياب أي معلومات واضحة حول أحداثه أو موعد عرضه.

كارثة طبيعية يُعد أولى بطولات محمد سلام المطلقة، ويأتي ضمن الأعمال المنتظرة في موسم ما بعد رمضان، حيث ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التشويقية.

المسلسل من إنتاج منصة "WATCH IT" التي ستقوم أيضًا بعرضه، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض في ثاني تجاربه الدرامية بعد نجاحه في مسلسل "بالطو"، ومن إخراج حسام حامد، وتشارك في البطولة جهاد حسام الدين.

حتى الآن، لم تُعلن الجهة المنتجة عن موعد طرح البوستر الرسمي أو أي تفاصيل تتعلق بخطة الترويج للمسلسل، مما يزيد من تشويق الجمهور وترقبه للعمل المنتظر.