أحمد حسن راؤول لـ "دوت الخليج الفني ": "دوشة" خطوة مختلفة مع نيكول سابا وسعيد بتعاوني مع فريق العمل المميز

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول عن سعادته بالتعاون مع الفنانة نيكول سابا في أغنيتها الجديدة "دوشة"، التي تحمل اسمه ككاتب للكلمات، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة للجمهور بشكلها الموسيقي المختلف وطريقتها الجديدة.

وقال راؤول في حديث خاص لـ "دوت الخليج الفني ": "سعيد جدًا بتعاوني مع نيكول سابا، الأغنية اسمها دوشة، وهي بتعبر عن حالة شبابية مرحة وصاخبة نوعًا ما، وبتجمع بين كلمات قريبة من الناس ولحن مميز من توقيع أحمد زعيم، وتوزيع المبدع هاني ربيع، والميكس والماستر لماهر صلاح".

وأضاف: "الأغنية من إنتاج وليد منصور، واللي بيقدم مشروع ألبوم متكامل مع نيكول، و'دوشة' هي الأغنية الرئيسية وعنوان الألبوم، وهيتم تصويرها قريبًا تحت إدارة المخرج محمد القاضي، وأتوقع لها صدى كبير بمجرد طرحها".

واختتم راؤول حديثه قائلًا: "أنا حابب جدًا التجربة، لأنها مختلفة وفيها روح مرحة، وبشكر كل فريق العمل اللي اشتغل بحب وإخلاص علشان تخرج الأغنية بالشكل اللي يليق بالجمهور".

