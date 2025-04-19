محمود عامر ينعى سليمان عيد: "إنت ربنا بيحبك".. وتشييع الجثمان وسط حضور مهيب في المجمع الإسلامي الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مشهد مهيب ومؤثر، شيّع عدد كبير من محبي الفنان الراحل سليمان عيد جثمانه ظهر اليوم من المجمع الإسلامي الكبير، وسط حضور كثيف تخطى التوقعات، حيث لم يكن هناك موطئ قدم داخل المسجد، في وداع صادق يعكس مكانة الراحل في قلوب الناس.

الفنان محمود عامر عبّر عن حزنه الشديد على رحيل صديقه قائلًا: "إنت ربنا بيحبك يا سليمان.. النهارده وأنا واقف في وسط المصلين حسّيت بحالة روحانية غير عادية، كل الناس كانت بتدعي من قلبها، وده مش بيحصل غير مع الناس اللي ربنا بيحبها وبيرزقها بحسن الخاتمة."

وقد تحوّلت جنازة سليمان عيد إلى لحظة تأمل وتأثر كبير، حيث ساد الخشوع والدموع والدعاء الجماعي أرجاء المكان، وشهدت الصلاة عليه توافد عدد ضخم من الفنانين والجمهور، حتى امتلأ المسجد وساحاته عن آخرها، ولم يكن هناك مكان لأي شخص آخر يقف فيه، في مشهد نادر ومهيب.

"ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويصبرنا ويصبر أهلك على فراقك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"… كانت هذه الكلمات تتردد على ألسنة الجميع عقب الصلاة، في وداع يليق برجل أحبه الجميع، بطيبة قلبه وروحه الخفيفة وأعماله التي أدخلت البهجة على قلوب الملايين.

ويُذكر أن سليمان عيد كان قد قدّم مسيرة فنية طويلة حافلة بالأدوار الكوميدية والإنسانية، وترك بصمة مميزة في قلوب جمهوره وزملائه، ليرحل اليوم في صمت، لكن بحضور مهيب ودعوات محبة صادقة، تؤكد أن الحب الحقيقي لا يُمثَّل، بل يُزرَع في القلوب بصدق النية وطيب السريرة.



محمود عامر يوجه رسالة قوية فما مضمونها؟



ومن جانبه، شدد محمود عامر علي تعميم الجمهور على كل شئ يفعله الفنان، فوجه في رسالة قصيرة من خلال تصريحات تلفزيونية ياريت لو فنان أخطأ يتحاسب هو وبلاش التعميم لاننا مظلومين.

