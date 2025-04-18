نجوم الفن يستعدون لطرح ألبوماتهم الجديدة لصيف 2025 (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم الجديدة خلال فترة صيف 2025 هذا ما يجعل منافسة قوية بين النجوم على التريندات خلال صيف 2025 حيث يشهد هذا الموسم عودة قوية للعديد من النجوم الذين يعدون الجمهور بأعمال متميزة.

ومن النجوم الذين يطرحون ألبومات جديد منهم عمرو دياب وبهاء سلطان وأمال ماهر وأصالة ونيكول سابا، سامو زين، محمد فؤاد، حسام حبيب.

النجوم الذين يستعدون لطرح ألبوماتهم الجديدة



عمرو دياب



عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، والذي من المنتظر أن يضم 13 أغنية متنوعة. ويتعاون "الهضبة" في هذا العمل مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين وعزيز الشافعي.

عمرو دياب

سامو زين



انتهى الفنان ساموزين مؤخرًا من العمل على ميني ألبوم جديد، حيث كشف إضافة مجموعة من الأغاني الجديدة، مؤكدًا أنه يستعد لطرحه رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة

سامو زين

بهاء سلطان

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح أمس الفنان بهاء سلطان الميني ألبوم الجديد الذي يحمل اسم “رسيني” ويضم الميني ألبوم 5 أغنيات وجاء طرحه للميني ألبوم بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا بآخر ألبوماته وهو ألبوم “كأنك مسكن”

بهاء سلطان

تمهيدًا لطرحه الكامل... حسام حبيب يختار نظام "السنجل" لأغاني ألبومه الجديد



قرر الفنان حسام حبيب اعتماد أسلوب طرح الأغاني المنفردة (السنجل) لألبومه المقبل، حيث يخطط لإصدار أغنية جديدة كل ثلاثة أيام إلى أسبوع. ويتضمن الألبوم 10 أغنيات متنوعة، من بينها "مكتفي" و"غاب الفرح".

حسام حبيب

أصالة وألبوم "رجعت أقوي"

أصالة تُحضّر لإصدار ألبومها الجديد باللهجة المصرية بعنوان "رجعت أقوى"، والذي يضم 15 أغنية متنوعة تجمع بين الطابع الرومانسي، الدرامي والاجتماعي.

أصالة

نيكول سابا تطلق ميني ألبوم وتتحضر لدويتو مميز

في خطوة فنية جديدة، أعلنت الفنانة نيكول سابا عن تعاونها مع المنتج وليد منصور لإصدار ميني ألبوم يضم أربع أغنيات جديدة، من بينها دويتو يجمعها بأحد النجوم المصريين. ومن المقرر تصوير فيديو كليب لإحدى الأغنيات بالتزامن مع إطلاق الألبوم.

نيكول سابا

أمال ماهر ومحمد فؤاد يعودان للساحة الغنائي

من جهة أخرى، يستعد كل من الفنانة أمال ماهر والنجم محمد فؤاد لطرح ألبومات جديدة خلال الفترة المقبلة، في عودة طال انتظارها من جمهورهما، خاصة بعد غياب ملحوظ عن المشهد الغنائي.

امال ماهر