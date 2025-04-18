"مع السلامة يا عشرة العمر".. هكذا ودعت إيمان السيد الراحل سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - ودعت الفنانة إيمان السيد صديقها الفنان الراحل سليمان عيد وذلك من خلال نشر صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “ايمان السيد” على الصورة قائلة:"مع السلامة يا عشرة العمر ياطيب القلب يا حسن الخلق، في الجنة ونعيمها يا سليمان ياصديقي الطيب، وجعت قلوبنا ياسليمان، روحت وأخدت معاك جزء كبير من الحياة والحكايات والبهجة والذكرايات، هنجيب منين عمر تاني ياسليمان علشان نلاقي صديق نفضفض له وقت الضيق ونآمنه ع الحكايات، كنت ضيف خفيف على الدنيا ياسليمان، الله يسعدك بالجنة ويرضى عنك ويراضيك ويطيب ثراك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك يا رب"

نبذة عن الفنان سليمان عيد

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ مسيرته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. كانت انطلاقته البارزة من خلال مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 أمام النجم عادل إمام. خلال مسيرته، شارك في أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا بين المسرح والسينما والتلفزيون، من أبرزها أفلام "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، و"همام في أمستردام".​

آخر أعمال الفنان سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.

خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.​

وفاة الفنان سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة. ​

أعلن نجله، عبد الرحمن سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.