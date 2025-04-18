تامر حسين ينال استحسان الجمهور في ألبوم بهاء سلطان الجديد "رسيني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تظهر دائمًا البصمة الخاصة بالشاعر الغنائي تامر حسين في جميع أعماله الفنية حيث أنه يميل دومًا إلى الأغاني الدرامية وهذا يتضح في أغلب الأوقات الذي نري فيها كتاباته في الأعمال الفنية.

وقد ظهر هذا بوضوح في ألبوم الفنان بهاء سلطان حيث يشارك الشاعر الغنائي تامر حسين بأغنيتان داخل ألبوم بهاء سلطان وبذلك يستحوذ على النصيب الأكبر لأن الألبوم يتكون 5 أغنيات وهم (بتشوف فلان، رسيني، اترموا، الطيبين، ميدالية)

.وقد شارك تامر حسين بأغنيات وهي "رسيني" و"بتشوف فلان".

تامر حسين

تعليقات الجمهور على أغنية رسيني وبتشوف فُلان لـ بهاء سلطان

والجدير بالذكر أن الأغنيات قد نالت استحسان الجميع منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيهم حيث علق الجمهور على الأغاني قائلًا: (تامر حسين وبهاء سلطان معًا سلطنة، ديو تامر حسين وبهاء سلطان سوا تحفة ياريت يكتروا اغاني مع بعض، كتابة تامر حسين وإحساس بهاء سلطان في حته تانية، محتاجين ألبوم بس من كتابة تامر حسين وغناء بهاء سلطان.... وغيرها من التعليقات الإيجابية.

ويذكر أن أغنية "رسيني" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية "رسيني" لـ بهاء سلطان

بطريقة مِش مُناسبة

ماتليقشي بـ اللي بينّا

مشيت وفاجِئتني

لا مِنك لِسه جنبي

ولا مِنك سيبتني

ماحسبتش أى حِسبه

ولا كدبه لو اتسألنا

تِهوِن موقفي

أقول ل الناس ده سابني

ولا حاقول مُختفي

رسيني رسيني..

يا حبيبي قولي ورسيني

تعبان والشك ماليني..

بقىّ معقولة تبيعني

رسيني رسيني.

قول ريحني وخليني

أعرف لو لسه شاريني..

علشان قلبي وجعني

لو زعله قول سببها؟

أو على الأقل لومني

وإلا اتلككت لي

مابقتش خلاص حاببني

أسهل لو قولتيلي

إن حكايتنا توبها

تِخلص وأنت مساومني

على راحتى وفرحتي

بعد ما خليتنى أحِبك

تِتشال مِن دُنيتي

ويذكر أن أغنية "بتشوف فلان" هي من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية "بتشوف فُلان" لـ بهاء سلطان

بتشوف فلان

لا ده كان زمان

بقوا مشغولين

بتقول لمين

قفلوا البابين

والود بان مستغنين

لما المصالح قربت

زمان عليك كانوا ملومين

لما المصالح شطبت

الحجة قالك ملهين

حتى السؤال مستخسرين

فضيت عليك دنيتك

ونسك حطيان بيتك

ارتاحوا من صحبتك

وتعبوا نفسيتك

تاخد عزاك فيهم

من غير ما تأذيهم

ابعد بلا لمة

انت ابتليت بيهم

دول كدابين

ومصدقين

حتى السؤال مستخسرين

والله متفاتة

يا خلق متفاتة

ولا حد بيدوم لك

لا اتنين ولا تلاتة

الدنيا متسابة

الوحدة ارحملك

من صحبة كدابة

