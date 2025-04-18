"حزني عليك مايتوصفش".. حسن الرداد يودع الراحل سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان حسن الرداد الفنان الراحل سليمان عيد بكلمات مليئة بالحزن وذلك من خلال نشر صورة قام بنشرها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”

وعلق “حسن” قائلًا:"البقاء والدوام لله فى القلب الطيب والإنسان الخلوق المحترم الأستاذ سليمان عيد أو عم سليمان زى ما كنت بقوله".



وتابع قائلا: "الإنسان سيرة وهى دى اللى بتبقى لانسان بعد ما بيرحل وانت يا عم سليمان أديت مثال لنا كلنا بعد ما الأخلاق قلت والمصلحة بقت مسيطرة على علاقات الناس والكره والغيرة والحقد بقوا فى كل مكان".



واستكمل حديثه قائلًا: "أديت لنا مثال فى إن كل الحاجات دى زائلة وما حدش هيحزن ويزعل عليك بجد غير من تعاملك الطيب وأخلاقك العالية، الله يرحمك يا حبيب قلبى، حزنى عليك ما يتوصفش وأشهد إنك كنت راجل طيب وإنسان مخلص لكل الناس اللى تعرفهم، اشتغلت معاك أعمال كتيرة كنت زى النسمة ودائم الابتسامة ودون اى طلبات، اللهم ارحم عبدك سليمان عيد وأدخله الجنة مع الأبرار والصديقين.خالص عزائى لأسرته الكريمة".

وفاة الفنان سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة. ​

أعلن نجله، عبد الرحمن سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

نبذة عن الفنان سليمان عيد

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ مسيرته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. كانت انطلاقته البارزة من خلال مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 أمام النجم عادل إمام. خلال مسيرته، شارك في أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا بين المسرح والسينما والتلفزيون، من أبرزها أفلام "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، و"همام في أمستردام".​

آخر أعمال الفنان سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.

خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.​