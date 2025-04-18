أحمد وفيق يودع سليمان عيد: "الله يرحمك يا طيب.. ربنا يغفرلك على قد نيتك"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بكلمات صادقة ومليئة بالحزن، نعى الفنان أحمد وفيق رحيل الفنان سليمان عيد، الذي وافته المنية صباح اليوم، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا وسيرة عطرة بين زملائه ومحبيه.

وكتب وفيق عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون... الله يرحمك يا سليمان يا طيب. ربنا يغفرلك على قد نيتك الطيبة، مع السلامة يا سليمان."

ولاقت كلمات أحمد وفيق تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي شاركه الحزن والدعاء للفنان الراحل، مؤكدين على طيبته وخلقه الرفيع طوال مشواره الفني.

يُذكر أن الفنان سليمان عيد وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة طويلة في عالم الفن، قدّم خلالها العديد من الأعمال التي تركت أثرًا كبيرًا في قلوب الجمهور، ونعاه عدد كبير من الفنانين بكلمات مؤثرة، تعبيرًا عن حبهم واحترامهم له.