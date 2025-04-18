خالد يوسف ينعى وفاة سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المخرج خالد يوسف وفاة الفنان سليمان عيد من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب معلقا:' ان اردت ان تعرف معني كلمة طيب كان لا بد لك ان تعرف #سليمان_عيد..الطيبة هي اهم صفة في الشخصية المصرية لم ار مصريا تتجلي فيه هذه الطيبة اكثر من سليمان



أضاف:' هل يوجد اليوم من عرف خبر رحيله ولم يترحم عليه ولم يشعر بالاسي والحزن علي فقده

تابع:' ستجدون اليوم حالة من الحب قد اعتمرت كل قلوب محبيه وعارفي قيمته الانسانية والفنية قلما تتوفر لشخصية عامة أو فنان

اختتم:' رحمك الله يا اطيب خلق الله وندعو المولي ان يحشرك مع الطيبين والصديقين والشهداء،".

فُجع الوسط الفني في مصر صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، بوفاة الفنان المصري القدير سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث فارق الحياة.