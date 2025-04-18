محمد فؤاد ينعى الفنان سليمان عيد: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الفنان محمد فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" نعيًا مؤثرًا لرحيل الفنان سليمان عيد، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والبساطة.

وكتب فؤاد في منشوره:"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الفنان / سليمان عيد

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان."

وتفاعل متابعو محمد فؤاد مع المنشور بالدعاء للفقيد، مشيدين بأخلاقه الطيبة وأدواره الفنية التي لامست القلوب.

يُذكر أن الفنان سليمان عيد كان أحد أبرز وجوه الكوميديا في السينما والدراما المصرية، واشتهر بعفويته وموهبته الفريدة، وقد رحل اليوم تاركًا خلفه إرثًا فنيًا وسيرة طيبة في قلوب محبيه وزملائه.

ومن جانب آخر كانت آخر أعماله فيلم “ سيكو سيكو” و“فار ب ٧ تراوح ”.