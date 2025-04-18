نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اللحظات الأخيرة لـ سليمان عيد قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 64 عامًا، متأثرا بأزمه قلبيه مفاجئة تعرضه لها ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان الفنان الراحل سليمان عيد كان يعاني من مشاكل في القلب منذ فترة، لكن لم تؤثر عليه بشكل كبير، وفي الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، شعر بألم شديد في الصدر، وأسرع نجله للاتصال بسيارة الإسعاف، التي وصلت في خلال 10 دقائق، ثم وصل سليمان عيد إلى المستشفي خلال 8 دقائق وحاول الفريق الطبي إنقاذه لكنه كان قد فارق الحياة.

وتستقبل أسرة الفنان سليمان عيد عزاءه غدًا السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد رحيله المفاجئ عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

وفاة سليمان عيد

وكان قد أعلن نجل الفنان الراحل عبده سليمان عيد عن نبأ وفاته والده عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك وكتب ناعيا اياه: ابويا فى ذمة الله.