وفاة الفنان سليمان عيد.. وأحمد جمال ينعاه بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

خيم الحزن على الوسط الفني صباح اليوم، بعد إعلان وفاة الفنان الكوميدي سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ59 عامًا.

ونعى المطرب أحمد جمال الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، قائلًا: "خبر محزن.. وفاة الفنان سليمان عيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله."

وكان سليمان عيد قد ترك بصمة واضحة في قلوب الجمهور من خلال أدواره الكوميدية التي تميزت بخفة الظل والتلقائية، وشارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات مع أبرز نجوم الفن، أبرزها "التجربة الدنماركية، سيكو سيكو، البيت بيتي، بالإضافة إلى مشاركاته المميزة في المسرح.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع خبر الوفاة، معربين عن حزنهم الشديد لفقدان زميل وإنسان كان محبوبًا بين الجميع، بفضل روحه المرحة وأخلاقه العالية.

وتم تُشيّع الجنازة بعد صلاة الجمعة اليوم بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد على أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة، فيما تتلقى أسرته العزاء خلال الأيام المقبلة.