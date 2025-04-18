إسلام جمال ينعي الراحل سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - سادت حالة حزن شديد على الوقت الفني في الساعات القليلة الماضية لوفاة الكوميديا سليمان عيد أثر أزمة قلبية مفاجئة، وحرص الوسط الفني على نعيه.

نعي إسلام جمال لـ سليمان عيد



ونشر إسلام جمال من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صوره لسليمان عيد معلقًا:"الله يرحمك يا عم سليمان يا راجل يا طيب، انا لله وانا اليه راجعون".

تفاصيل وفاة الفنان سليمان عيد

توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد، وأعلن عبده سليمان عيد ابنه عن وفاته عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيا اياه كتب فيه: ابويا فى ذمة الله.

نبذة عن سليمان عيد

سليمان عيد رحل عن عمر ناهز 55 عامًا، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، حيث عُرف بخفة ظله وحضوره المميز في الأدوار الكوميدية. وقد حرص عدد من الفنانين على نعيه وتقديم العزاء لأسرته ومحبيه.