أطيب الناس..بهذه الكلمات تامر حسني ينعي سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - سادت حالة حزن شديد على الوقت الفني في الساعات القليلة الماضية لوفاة الكوميديا سليمان عيد أثر أزمة قلبية مفاجئة، وحرص الوسط الفني على نعيه.

نعي تامر حسني لـ سليمان عيد

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة له معلقًا:"البقاء لله ربنا يرحمك يا أطيب الناس،نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة ".



تفاصيل وفاة الفنان سليمان عيد

توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد، وأعلن عبده سليمان عيد ابنه عن وفاته عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيا اياه كتب فيه: ابويا فى ذمة الله.



تفاصيل فيلم ري ستارت

وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.