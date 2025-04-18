نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرة العمر.. أحمد السقا ينعى الفنان سليمان عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أحمد السقا وفاة الفنان سليمان عيد من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب معلقا:' إنا لله وإن إليه راجعون مع السلامة يا سليمان مع السلامة يا صاحبي يا عشرة العمر يا أطيب خلق الله يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا جميعًا.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور وزملاءه حيث انهالت التعليقات التي تدعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، مشيدين بأخلاقه وطيبته وحضوره المميز في الدراما والسينما المصرية.

و توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

