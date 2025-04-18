كريم الحسيني ينعى سليمان عيد: "كان نعم الأخ والصديق

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعى الفنان كريم الحسيني، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي اليوم، وسوف تشيع جنازته عقب صلاة الجمعة. وعبر الحسيني عن حزنه لرحيل عيد، مؤكدًا مكانته القريبة من قلوب زملائه في الوسط الفني.

وقال كريم الحسيني في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: "إحنا لسه صاحيين على خبر وفاة سليمان عيد، ربنا يرحمه. رايحين نصلي صلاة الجمعة والجنازة.

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. كان نعم الأخ والصديق، والواحد مش عارف يعمل إيه. عيد ميلاد امبارح ودفنه النهاردة.. سبحان من له الدوام".

سليمان عيد رحل عن عمر ناهز 55 عامًا، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، حيث عُرف بخفة ظله وحضوره المميز في الأدوار الكوميدية. وقد حرص عدد من الفنانين على نعيه وتقديم العزاء لأسرته ومحبيه.