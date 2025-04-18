بالدموع والحزن.. أمينة تنعى سليمان عيد: "القلب الأبيض والدم الخفيف في ذمة الله.. الله يرحمك يا حبيبنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - كتبت الفنانة أمينة كلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تنعى فيها الفنان الكبير الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية اليوم بعد مشوار طويل من العطاء الفني، تاركًا خلفه إرثًا من البهجة وخفة الظل لن تُنسى.

ونشرت أمينة صورة للفنان الراحل وأرفقتها برسالة نعي حزينة، قالت فيها:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا إله إلا الله.. أخونا وزميلنا وحبيبنا والقلب الأبيض والدم الخفيف سليمان عيد في ذمة الله.. بنعزي نفسنا كلنا والله، الله يرحمك ويحسن إليك"، وأضافت عددًا من الرموز التعبيرية الحزينة تعبيرًا عن ألمها الشديد لرحيله المفاجئ.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور وزملاء الفنانة أمينة مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي تدعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، مشيدين بأخلاقه وطيبته وحضوره المميز في الدراما والسينما المصرية.

وكان الفنان الراحل سليمان عيد قد اشتهر بأدواره الكوميدية الفريدة، ونجح في