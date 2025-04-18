طه دسوقي ينعى سليمان عيد بعد وفاته بساعات

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان طه دسوقي وفاة الفنان سليمان عيد وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب معلقا:' لا حول ولا قوة إلا بالله

الله يرحمك يا عم سليمان ربنا يرحمك برحمته ويسهل عليك زي ما سهلتها على كل اللي قابلك في الدنيا ويديم إبتسامتك اللي مكانتش بتفارق وشك ويراضيك اكتر ما كنت راضي".

توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد.



و أعلن عبده سليمان عيد ابنه عن وفاته عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيا اياه كتب فيه: ابويا فى ذمة الله