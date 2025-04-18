"هتوحشنا يا جميل"... نانسي صلاح تنعى سليمان عيد بكلمات صادقة تنزف ألمًا

القاهرة - محمد ابراهيم - بكلمات مؤثرة أختلطت فيها مشاعر الحزن بالحب، نعت الفنانة نانسي صلاح الفنان الكبير الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة بالضحك والمواقف الصادقة التي رسّخت مكانته في قلوب الجماهير وزملائه على حد سواء.

وكتبت نانسي عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون... ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته... هتوحشنا يا عم سليمان، يا جميل، يا طيب، يا حبيب الكل."

و كلمات نانسي لم تكن مجرد نعي عابر، بل كانت شهادة حية على طيبة قلب الفنان الراحل، وعلاقته الوطيدة بزملائه داخل الوسط الفني. فنان اتفق الجميع على محبته، لما كان يتمتع به من روح مرحة، وتواضع نادر، وإنسانية ظلت تسبقه أينما حلّ.

وقد لاقت تدوينتها تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث شاركها آلاف المتابعين الدعاء لسليمان عيد، واستعادوا أبرز مشاهده وأدواره التي حفرت في ذاكرتهم، خاصة في الأعمال الكوميدية التي كان أحد أبرز أعمدتها.

رحيل سليمان عيد ترك فراغًا كبيرًا في الوسط الفني، ووجعًا في قلوب محبيه، لكنه سيبقى حاضرًا بفنه، ومحبوبًا بابتسامته، ومخلدًا في ذاكرة كل من عرفه أو تابع أعماله.