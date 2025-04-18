"A Complete Unknown" يُفاجئ شباك التذاكر عالميًا بإيرادات تتخطى 138 مليون دولار

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم A Complete Unknown للنجم العالمي تيموثي شالاميت تألقه في دور العرض العالمية، بعدما بلغت إيراداته 138 مليونًا و762 ألف دولار منذ انطلاق عرضه في 25 ديسمبر 2024، وهو العمل الذي تنتجه شركة Searchlight Pictures، وتبلغ مدته ساعتين و21 دقيقة.

وتوزعت الإيرادات بين 74.993 مليون دولار من السوق الأمريكية، و63.769 مليون دولار من الأسواق العالمية، ما يعكس نجاحًا جماهيريًا واسعًا للفيلم الذي يعيد إحياء قصة أحد أبرز رموز الموسيقى في التاريخ الحديث.

و يروي الفيلم جانبًا من حياة بوب ديلان، ويركز بشكل خاص على علاقته العاطفية بالنجمة جوان بايز، التي بدأت بعد وصول ديلان إلى قرية جرينتش في نيويورك عام 1961. التقى الثنائي لأول مرة في نادٍ موسيقي يُدعى Gerde's Folk City، في وقت كانت فيه بايز قد رسخت مكانتها في عالم الفولكلور، بينما كان ديلان لا يزال في بداياته، ولم تحظَ موسيقاه بإعجابها إلا بعد أن استمعت إلى أغنيته "Song To Woody".

ويُسلط الفيلم الضوء أيضًا على الحدث المفصلي في مسيرة ديلان، عندما قرر استخدام جيتار كهربائي خلال ظهوره في مهرجان نيوبورت الشعبي عام 1965، مما أحدث صدمة لدى محبي الموسيقى الشعبية في ذلك الوقت، وغيّر مسار الموسيقى الأمريكية إلى الأبد.

و الفيلم من إخراج جيمس مانغولد (مخرج Ford v Ferrari وWalk The Line)، ويشارك في بطولته إلى جانب شالاميت كل من إيل فانينج بدور "سيلفي روسو"، مونيكا باربارو بدور "جوان بايز"، نيك أوفرمان بدور "آلان لوماكس"، وبويد هولبروك بدور "جوني كاش".