عمرو الليثي ينعى الفنان سليمان عيد: ترك بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية المعاصرة

القاهرة - محمد ابراهيم - بخالص الحزن والآسي نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنيه اليوم الجمعة، داعيًا الله -تعالى- أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشر الليثي، عبر صفحاته على وسائل التواصل: "أنعى بمزيد من الحزن الصديق العزيز والفنان الكبير سليمان عيد، اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الليثي: "فقدنا فنانا كبيرا، قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الرائعة، وساهم في رسم البسمة علي شفاه المشاهدين، وترك بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية المعاصرة، من خلال مشاركته في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور واعماله ستظل خالدة في ذاكرة الدراما والسينما ".