علاء مرسي ينعى سليمان عيد بكلمات مؤلمة: "رحلت من غير وداع.. يا قطعة من قلبي"



القاهرة - محمد ابراهيم - بكلمات تقطر ألمًا ووجعًا، نعى الفنان علاء مرسي صديقه المقرب الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية، حيث عبّر عن حزنه العميق لفقدان صديق العمر ورفيق الدرب، مؤكدًا أن المصيبة تتضاعف عندما يرحل جزء منك، شخص عاش معك أجمل الأيام وكان سندًا في كل المواقف.

وقال علاء مرسي عبر حساباته: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الله. اللهم أجرنا في مصيبتنا، فقد رحل إنسان عظيم في حياته، في طيبته، ورجولته، في عشرتي معاه… سليمان عيد، حبيبي، الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك في رفقة سيدنا النبي".

وأعرب علاء عن أسفه الشديد لعدم وجوده في مصر وقت الوفاة، قائلًا: "المصيبة الكبرى التانية إني بره مصر، وانت مشيت من غيري، من غير ما أعرف أو أكون جنبك… ولكن أنتم السابقون ونحن اللاحقون… حالًا بجهز للرجوع لمصر يمكن ألحق أودّعك… مع السلامة يا صاحبي".