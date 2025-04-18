ابن الاصول.. نشوى مصطفى تنعى سليمان عيد بعد وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة نشوى مصطفى وفاة سليمان عيد من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

و كتبت نشوى مصطفى:'مع الف سلامة ياطيب ياابن الاصول الف رحمة ونور سلم لى على الحبايب ياسليمان يااطيب خلق الله ادعو له بالرحمة وربنا يصبر قلب مراته وولاده".

توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد

سليمان عيد هو ممثل مصرى كوميدى بيعتبر واحد من أكتر الممثلين الموجودين على الساحة الفنية حسب وفرة أدواره.

و بدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينات القرن العشرين

و كان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، اشترك بعد ذلك في أفلام (طيور الظلام) و(النوم في العسل) و(همام في أمستردام) والعديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.