شيكو ينعى وفاة سليمان عيد بهذة الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان شيكو وفاة الفنان سليمان عيد وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب شيكو:' لا إله إلا الله الله يرحمك يا عم سليمان لسه متكلمين امبارح



وكان قد نعى عبده نجل الفنان سليمان عيد وفاته من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي معلقا:' أبويا في ذمة الله إن لله وإن اليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة".

سليمان عيد هو ممثل مصرى كوميدى بيعتبر واحد من أكتر الممثلين الموجودين على الساحة الفنية حسب وفرة أدواره.