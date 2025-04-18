نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي ينعي وفاة سليمان عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الحزن الكبير على الوسط الفني وذلك عقب انتشار خبر وفاة الفنان سليمان عيد صباح اليوم وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقد نعي الفنان كريم عبد العزيز وفاة الفنان سليمان عيد وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: " البقاء والدوام لله"



منشور الفنان أحمد فهمي

تفاصيل وفاة الفنان سليمان عيد

توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

و أعلن عبده سليمان عيد ابنه عن وفاته عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيا اياه كتب فيه: ابويا فى ذمة الله.