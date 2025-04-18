نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شطبنا" لإيوان تخطف الأنظار.. بأشاده الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حالة من الإعجاب الكبير والإشادة الواسعة حصدتها أغنية "شطبنا" للفنان اللبناني إيوان، والتي طُرحت مؤخرًا عبر منصات الاستماع الرقمية وموقع يوتيوب، لتنجح في وقت قياسي في تصدّر قائمة الأغاني الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأغنية أثبتت أن الأعمال المتكاملة، التي تجمع بين الكلمة الجذابة واللحن المميز والإخراج البصري المبدع، قادرة على تحقيق صدى كبير لدى الجمهور.

وجاءت "شطبنا" لتضيف إلى رصيد إيوان الغنائي لونًا جديدًا من الإبداع، حيث حملت الأغنية توقيع الشاعر محمود شوقي الذي قدّم كلمات تمزج بين العفوية والعمق، بأسلوب بسيط قادر على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية.

أما الألحان، فكانت من نصيب الملحن شريف عبد المنعم، الذي قدّم توليفة موسيقية راقصة بأسلوب عصري يتماشى مع ذوق الشباب دون أن يفقد روح الطرب الشرقي.

وتكامل العمل بتوزيع موسيقي احترافي قدّمه هارون، حيث جاءت الآلات والإيقاعات متناغمة بشكل يخدم الحالة العامة للأغنية، ويمنحها طابعًا احتفاليًا يجعل منها خيارًا مثاليًا في الحفلات والسهرات.

الفيديو كليب بدوره لعب دورًا كبيرًا في تعزيز نجاح الأغنية، حيث أخرجه المخرج اللبناني عادل سرحان بأسلوب بصري مميز، اعتمد فيه على إضاءة حيوية، وحركات كاميرا ديناميكية، ومواقع تصوير متنقلة أضافت طاقة مضاعفة للأداء البصري للأغنية.

وظهر إيوان في الكليب بصورة عصرية ومبهجة، تعكس حيوية الكلمات وروح الأغنية.

وقد حظي الكليب بإشادة جماهيرية واسعة، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بجودة التصوير والإخراج، معتبرين أن "شطبنا" واحدة من أفضل كليبات إيوان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ظهر جليًا في التعليقات الإيجابية التي انهالت على الفيديو منذ لحظة طرحه.

ويُذكر أن أغنية "شطبنا" من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، التي واصلت من خلالها دعمها للفن الراقي والمختلف، عبر تبني مشاريع موسيقية ذات جودة عالية من حيث الصوت والصورة، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أبرز شركات الإنتاج الفني في العالم العربي.

أغنية "شطبنا" ليست مجرد عمل غنائي، بل تجربة فنية متكاملة تنبض بالحياة، وتكشف عن طاقات إبداعية في كل عناصرها، ما يجعلها مرشحة لتكون من أبرز الأغاني في الموسم الحالي.