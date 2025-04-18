نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «فنان كبير وأنسان خلوق».. مصطفى شعبان ينعي الفنان الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

و أعلن عبده سليمان عيد ابنه عن وفاته عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيا اياه كتب فيه: ابويا فى ذمة الله.

ونعي الفنان مصطفى شعبان الفنان سليمان عيد قائلًا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير والإنسان الخلوق سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا تاركًا أثرًا لا يُنسى في قلوب محبيه وجمهورة وسيرة عطرة مليئة بالضحك والطيبة والاحترام.

و تابع.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

و يذكر ان الجنازة بعد صلاة العصر إنا لله وإنا اليه راجعون.