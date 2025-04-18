نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته بساعات.. من هو الفنان سليمان عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الفنان سليمان عيد، متأثرا بأذمه قلبيه مفاجئة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

والجنازة بعد صلاة العصر إنا لله وإنا اليه راجعون ولهذا يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن الفنان سليمان عيد.

سليمان عيد هو ممثل مصرى كوميدى بيعتبر واحد من أكتر الممثلين الموجودين على الساحة الفنية حسب وفرة أدواره.

و بدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينات القرن العشرين.

و كان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، اشترك بعد ذلك في أفلام (طيور الظلام) و(النوم في العسل) و(همام في أمستردام) والعديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.