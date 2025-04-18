نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغاني بهاء سلطان الجديدة بتوقيع مدين: "اترموا" و"رسيني" تضعان صوته في مكانه المستحق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساحة الغنائية مؤخرًا حالة من الإشادة الواسعة بأغاني الفنان بهاء سلطان الجديدة، والتي جاءت بتوقيع الملحن المتميز مدين، ضمن ألبوم "رسيني" المنتظر، الذي يعيد بهاء بقوة إلى المنافسة بعد فترة من الغياب عن الألبومات الكاملة. وتصدر هاشتاج الحان مدين مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع طرح أغنيتي "اترموا" و"رسيني"، واللتين نالتا إعجاب الجمهور، بفضل التوليفة الناجحة بين الصوت الطربي لبهاء والأسلوب اللحني المميز لمدين.

"اترموا"… إحساس صادق وكلمات تمس القلب

أغنية "اترموا" التي كتب كلماتها الشاعر أحمد عيسى، ولحنها مدين، ووزعها أحمد عادل، جاءت محمّلة بإحساس عالٍ يلامس وجدان المستمع، حيث تتناول تجربة الانكسار بعد الحب والخيانة بلغة بسيطة وعاطفية، بينما حمل اللحن بصمة مدين المعروفة بتقديمه جمل موسيقية سهلة الامتداد، لكن ثرية بالإحساس والتعبير.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية على مختلف المنصات، وأشادوا بقدرة بهاء على نقل مشاعر الأغنية بصوته القوي والمؤثر، معتبرين أنها من أقوى ما قدمه منذ سنوات.

"رسيني"… بهاء سلطان بصوت ناضج وإحساس مختلف

أما أغنية "رسيني"، التي حملت اسم الألبوم، فكانت تعاونًا آخر ناجحًا بين تامر حسين في الكلمات، ومدين في الألحان، مع توزيع موسيقي لـأحمد عبدالسلام. الأغنية اتسمت بنضج فني واضح، سواء على مستوى الكلمات التي تحكي عن الحيرة في الحب، أو على مستوى الأداء الصوتي لبهاء الذي بدا متجددًا وأكثر توازنًا.

الجمهور تفاعل معها بشكل واسع، وأشاد بالتناغم بين عناصر الأغنية، خصوصًا اللحن الذي استطاع أن يحتضن صوت بهاء ويبرزه بطريقة جديدة، ليثبت مدين مجددًا أنه من أكثر الملحنين قدرة على قراءة صوت بهاء سلطان وتوظيفه بالشكل الأمثل.

مدين وبهاء… ثنائية فنية تفرض نفسها

نجاح الأغنيتين فتح باب المقارنات بين التعاونات السابقة لبهاء، وما يقدمه الآن مع مدين، حيث اعتبر كثيرون أن هذا الثنائي لديه القدرة على صناعة لون خاص قادر على إعادة بهاء إلى قمة المنافسة في الساحة الغنائية، خاصة مع تنوع اختياراته في الكلمات والتوزيع.

ومع إطلاق ألبوم "رسيني" كاملًا خلال الفترة المقبلة، ينتظر الجمهور المزيد من المفاجآت الفنية التي قد تعيد صياغة ملامح المشهد الموسيقي المصري، لا سيما أن التعاون بين بهاء سلطان ومدين يبدو أنه يقوم على أسس من التفاهم الفني والانسجام الإبداعي.