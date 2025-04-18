كريم الحسيني يعايد ياسر جلال بكلمات مؤثرة: "يا عشرة العمر وأصل الرجولة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لفتة إنسانية مميزة تعكس عمق المحبة والوفاء بين نجوم الوسط الفني، وجّه الفنان كريم الحسيني رسالة تهنئة مليئة بالمشاعر الصادقة للفنان ياسر جلال، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر الحسيني صورة تجمعه بياسر جلال، ظهر فيها الاثنان وهما يتبادلان الابتسامة ويمسكان بأيدي بعضهما البعض، في لقطة عفوية تعكس علاقة صداقة متينة واحترام متبادل بين النجمين.

وأرفق كريم الحسيني الصورة بتعليق جاء فيه: "كل سنة وانت الأخ والسند، كل سنة وانت مبدع ورجولة، كل سنة وانت طيب وبألف خير يا رب... يا حبيبي يا أبو جلال يا عشرة العمر، كل سنة وانت نجمى المفضل اللي بيستمد من الصبر وبيذني طاقة إيجابية، كل سنة وانت متألق ونجم بثقلك وأخلاقك، يا أصيل يا ابن الأصول".

رسالة الحسيني لم تمر مرور الكرام، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أشادوا بكلماته الصادقة وروح المحبة التي تجمعه بياسر جلال، الذي يتمتع بشعبية كبيرة واحترام واسع داخل الوسط الفني وخارجه.

وتُعد هذه التهنئة دليلًا جديدًا على طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط ياسر جلال بزملائه، إذ عُرف دائمًا بكونه فنانًا خلوقًا ومتواضعًا، يحظى بمحبة كل من تعاملوا معه، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

يُذكر أن الفنان ياسر جلال من النجوم الذين أثبتوا أنفسهم على الساحة الفنية من خلال أعمال درامية قوية ومتنوعة، جعلت منه رمزًا للبطولة الهادئة والناضجة، بينما يواصل كريم الحسيني بدوره تقديم أعمال فنية تُظهر قدراته المتعددة كممثل متميز وصاحب حضور قوي.

ويؤكد هذا النوع من الرسائل على أن العلاقات الطيبة لا تزال حاضرة في كواليس الفن، رغم التحديات والضغوط، وأن الصداقات الحقيقية هي ما تمنح المشهد الفني روحه الإنسانية.