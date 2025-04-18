"ليلة بنكهة الأضواء": رانيا منصور تتصدر التريند قبل ظهورها مع منى الشاذلي برفقة شقيقتها نورهان وتوانا الجوهري

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت الفنانة رانيا منصور محركات البحث على "جوجل" قبل ساعات من عرض حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي تستضيف فيها الإعلامية منى الشاذلي النجمات رانيا منصور، نورهان منصور، والفنانة الصاعدة توانا الجوهري، في لقاء يُعرض مساء الخميس، ويعد بالكثير من المفاجآت الفنية والإنسانية.

الحلقة تتناول محطات لامعة في مشوار النجمات الثلاث، وتُسلّط الضوء على أوجه الشبه والتطابق بين الشقيقتين رانيا ونورهان، والمواقف الطريفة والصعبة التي واجهنها بسببه. كما تكشف الحلقة عن دخول ابنة رانيا منصور إلى عالم التمثيل، في خطوة جديدة نحو الشهرة تسير فيها على خطى والدتها.

ويُذكر أن رانيا لفتت الأنظار في رمضان الماضي من خلال مسلسل "شباب امرأة"، حيث قدمت شخصية "غالية" التي وقعت ضحية زواج مفروض، ودخلت صراعات متكررة مع شخصية "شفاعات". بينما ظهرت نورهان كضيفة شرف في مسلسل "قهوة المحطة"، مجسدة دور الطبيبة النفسية لطفل فقد والدته في حادث. أما توانا الجوهري فتخوض تجربتين سينمائيتين لافتتين، أولهما فيلم "الصفا الثانوية" مع النجم علي ربيع، والثانية في عمل سينمائي جديد مع النجم تامر حسني بعنوان "ريستارت"، المقرر عرضه في موسم صيف 2025.