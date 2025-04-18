نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان تتصدر تريند جوجل بعد تألقها الرمضاني: "أبحث عن التميز والتنوع حتى في أدوار الأم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة القديرة سلوى عثمان تريند محرك البحث "جوجل" بعد النجاح اللافت الذي حققته من خلال مشاركتها في ماراثون دراما رمضان الماضي، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بفضل أدائها المتقن والمشاعر الحقيقية التي نقلتها للمشاهدين، رغم تقديمها دور الأم أكثر من مرة، إلا أنها تفاجئ الجمهور في كل مرة بزاوية جديدة وطرح مختلف.

"سيد الناس" و"حكيم باشا".. شخصيتان متناقضتان تكشفان عن قدرات استثنائية

تحدثت الفنانة عن مشاركتها في مسلسلي "سيد الناس" و"حكيم باشا"، حيث جسدت في الأول دور "سناء" الأم المكلومة، بينما لعبت في الثاني دور "شوشة" السيدة الصعيدية القوية المتسلطة. وعبّرت سلوى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية "سناء"، مشيرة إلى أن هذا الدور جاء صدفة بعد اعتذار الفنانة وفاء عامر بسبب وعكة صحية، لكنها لم تتردد لحظة في قبوله، لما تحمله الشخصية من مشاعر إنسانية مركبة ومعقدة.

وأكدت سلوى أن أصعب مشاهدها كانت لحظة صفع ابنها لها، دون أن يعرف أنها والدته، مشهد وصفته بـ"المؤلم نفسيًا"، تطلّب استعدادًا خاصًا وتحضيرات مكثفة لتجسيد تلك المشاعر المتناقضة دون مبالغة.

"دور الأم لا يزعجني.. لكنه يحتاج صدقًا ومهارة"

وعن تكرار تجسيدها لدور الأم، قالت سلوى: "لا أنزعج من ذلك إطلاقًا، فالأهم هو تأثير الدور في الأحداث، وأنا أراه من أصعب الأدوار لأنه يتطلب انفعالات حقيقية وغير مصطنعة، وفطرة الأمومة موجودة في كل امرأة، وهذا ما أستحضر به مشاعري عند التمثيل".

عودة لدراما الصعيد.. "شوشة" نقلتني لمنطقة فنية مختلفة

أما عن شخصية "شوشة" التي قدمتها في "حكيم باشا"، فأشارت سلوى إلى أنها تمثل نقلة فنية جديدة، فهي امرأة قوية ومتسلطة تتقن السحر وتحرك خيوطًا درامية عديدة، وأضافت: "أحببت العودة للدراما الصعيدية التي أعشق تفاصيلها ولهجتها، وكان لدينا مصحح لهجة يرافقنا طوال الوقت".

كواليس مميزة مع مصطفى شعبان ونجوم كبار

وعن العمل مع الفنان مصطفى شعبان، الذي جمعته بها ثلاث تجارب سابقة، أوضحت سلوى أن الأجواء كانت تسودها المحبة والروح العائلية، وهو ما ساعد على ظهور العمل بالشكل الذي وصل للجمهور. وأشادت بوجود نجوم كبار مثل رياض الخولي، سلوى خطاب، وأحمد صيام، مؤكدة أن التنافس كان شريفًا من أجل نجاح العمل ككل.

رمضان.. موسم لا يعوّض

أكدت سلوى عثمان أن مشاركتها في الموسم الرمضاني تمثل لها أهمية خاصة رغم تعدد مواسم العرض حالياً، مشيرة إلى أن رمضان يبقى الموسم الأهم الذي يجذب الجمهور والنقاد، ويخلق نوعًا من التنافس المبهج بين الفنانين.

اعتذارات صعبة.. والندم أحيانًا وارد

واختتمت سلوى حديثها بالكشف عن سبب اعتذارها عن مسلسلي "قلبي ومفتاحه" و"ضل حيطة"، موضحة أنها كانت مشغولة بتصوير "سيد الناس" الذي تطلب منها التفرغ التام، لكنها شعرت بالندم لاحقًا على عدم المشاركة في "قلبي ومفتاحه" الذي أخرجَه تامر محسن، إلا أنها تؤمن بأن "الأدوار قسمة ونصيب".

سلوى عثمان تثبت مجددًا أنها ممثلة من العيار الثقيل، قادرة على كسر النمط وتقديم كل ما هو مختلف بصدق واحتراف، مما يجعلها دائمًا في صدارة اهتمامات الجمهور والنقاد.