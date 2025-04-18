نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلب مخلص وجثتان في منزل بـ4 ملايين دولار.. قصة مأساوية وراء تصدر جين هاكمان الترند بعد وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الممثل الأمريكي الراحل جين هاكمان محركات البحث، بعد أن نشرت شرطة مقاطعة سانتا في فيديو صادماً التقطته كاميرا أحد أفرادها، يكشف عن تفاصيل مؤلمة من داخل منزله، حيث وُجدت جثته إلى جانب زوجته بيتسي أراكاوا، في مشهد أثار موجة من الحزن والتعاطف.

الفيديو الذي امتد لـ11 دقيقة، أظهر كلب العائلة وهو جالس بصمت بجوار جثة أراكاوا، في لقطة مؤثرة دفعت أحد الضباط للتعليق قائلاً: "المسكين حزين". ووفقاً لتقارير "ديلي ميل"، فإن أراكاوا فارقت الحياة في 12 فبراير نتيجة إصابتها بعدوى فيروس "هانتا" النادرة، والتي تُنقل من خلال فضلات القوارض.

أما هاكمان، فقد وُجد ميتاً قرب أحد أبواب المنزل في 18 فبراير، بعد محاولته على ما يبدو طلب المساعدة، حيث عُثر بجانبه على عصا للمشي ونظارات شمسية، وقد بيّنت التحقيقات أنه كان يعاني من الزهايمر ومشكلات في القلب والكلى.

المأساة لم تنتهِ عند الزوجين، إذ عُثر على كلب آخر ميتاً داخل قفصه، بينما نفق الكلب الذي وُجد بجوار أراكاوا لاحقاً نتيجة الجوع والعطش.

التحقيقات كشفت أيضاً عن انتشار فضلات القوارض في أجزاء من المنزل، وخاصة المخازن والمرائب، وهو ما أدى إلى خلق بيئة مناسبة لانتقال العدوى، رغم وصف الجزء الرئيسي من المنزل بـ"النظيف نسبياً".

ومن الناحية القانونية، أكدت الوثائق أن أراكاوا تركت وصية بتحويل ممتلكات الزوجين لمؤسسة خيرية، وهو ما تحقق بالفعل، نظراً لوفاتهما في فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وعدم قدرة والدتها المصابة بالخرف على إدارة التركة.

ورغم محاولات الأسرة منع نشر التفاصيل، أمر القضاء بالكشف عن الصور والمقاطع مع حجب المشاهد التي تُظهر الجثث تطبيقاً لقوانين الشفافية العامة في نيو مكسيكو. وتمت مراسم الدفن بحضور الأبناء الثلاثة الذين أشاروا إلى أن والديهم عاشا في عزلة شديدة خلال السنوات الأخيرة.

