نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللعب مع العيال" يكتسح محركات البحث ويتصدر تريند جوجل بعد نجاحه السينمائي الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد إمام تصدره للمشهد الفني، بعد أن احتل صدارة تريند جوجل، متوجاً نجاحه الذي حققه بدور العرض بتحقيق إيرادات بلغت 59 مليون جنيه، وهو الرقم الأعلى في مسيرة محمد إمام السينمائية حتى الآن.

العمل الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويحمل توقيع المخرج الكبير شريف عرفة، جذب أنظار المشاهدين على المنصات الإلكترونية بعد أقل من عام على عرضه السينمائي، ليؤكد تفوق إمام في تقديم هذه النوعية من الأعمال التي باتت بصمته الخاصة.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس تاريخ يُدعى "علام" ينتقل للعيش في الصحراء من أجل العمل بإحدى المدارس، ليقع في حب فتاة بدوية ويجد نفسه في مواجهة سلسلة من التحديات.

اللعب مع العيال يمثل أول تعاون بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، ليعيد إلى الأذهان الشراكة السينمائية الشهيرة بين الزعيم عادل إمام وعرفة في أفلام أيقونية شكلت علامة في تاريخ السينما المصرية.

من جهة أخرى، يستعد محمد إمام لتصوير فيلم شمس الزناتي - البداية، المستوحى من الفيلم الأصلي لوالده، والذي يكشف أسرار تكوين "شلة الزناتي" قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأساسي.