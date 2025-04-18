نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... إيناس عز الدين تشيد بدعم مصطفى كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إيناس عزالدين عن تعرض زوجها الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، لأزمة صحية مفاجئة أدخلته العناية المركزة منذ 4 أيام، مؤكدة أن حالته كانت حرجة للغاية.

ووجهت إيناس رسالة شكر مؤثرة إلى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، على موقفه الإنساني النبيل، مشيرة إلى أنه كان حاضراً بجوارها طوال الوقت، ولم يتوانَ لحظة عن دعمها والاطمئنان على زوجها في هذه المحنة الصعبة.

وأضافت أن الدعم لم يقتصر على النقيب فقط، بل شمل أعضاء مجلس النقابة، ومنهم حلمي عبدالباقي، نادية مصطفى، ومنصور هندي، الذين أظهروا تضامنهم الكامل وساندوها في كل خطوة.

وتحدثت عن تفاصيل الحالة الصحية، قائلة إن زوجها أصيب بارتفاع حاد في ضغط الدم استلزم تدخلاً طبياً عاجلاً، ووصفت الأيام الثلاثة الماضية بأنها كانت الأصعب في حياتها، مؤكدة أن حالته الآن في تحسن ملحوظ بعد تطبيق بروتوكول علاج دقيق.

واختتمت حديثها بقولها: "الحمد لله على لطف ربنا.. الأزمة كانت خطيرة لكن تجاوزناها بفضل الدعاء والاهتمام والدعم الحقيقي من كل الناس اللي وقفت جنبنا".

