نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدوارد يروّج لأغنيته الجديدة "عجبني" بتوقيع مدين ومجموعة من ألمع صُنّاع الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الفنان والإعلامي إدوارد الترويج لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "عجبني"، وهي أغنية جديدة من المنتظر طرحها قريبًا، ويبدو أنها تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا، خاصةً وأنها جاءت بتوقيع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر.

وشارك إدوارد جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة من داخل الاستوديو جمعته بالفنانة اللبنانية كارولينا كرم، ظهرا فيها وهما يرتديان سماعات التسجيل، وأرفق الصورة بتعليق أعلن فيه عن اقتراب صدور الأغنية. وكتب قائلاً: "قريبًا أغنية عجبني"، ما أثار حماس المتابعين الذين عبّروا عن ترقبهم للعمل الجديد.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، أما هندسة الصوت فهي للمهندس هاني محروس، في حين تولى الإنتاج ياسر الحريري. ويشارك إدوارد الغناء الفنانة كارولينا كرم، في ديو غنائي يُتوقع أن يحقق صدى كبيرًا بمجرد طرحه.

ويُعد هذا التعاون إضافة جديدة لإدوارد في مسيرته الفنية التي تنوعت بين التمثيل وتقديم البرامج والغناء، إذ يحرص دائمًا على تقديم محتوى فني متجدد بالتعاون مع أسماء بارزة في المجال الموسيقي.

الجدير بالذكر أن مدين، ملحن الأغنية، يُعد من الأسماء اللامعة في مجال التلحين وسبق أن تعاون مع كبار نجوم الغناء العربي، مما يرفع سقف التوقعات بشأن "عجبني" التي تبدو وكأنها ستكون واحدة من الأغنيات المميزة لهذا الموسم.

من المنتظر أن يُكشف قريبًا عن موعد طرح الأغنية رسميًا عبر المنصات الرقمية، إلى جانب الفيديو كليب الذي لم يُعلن بعد عن تفاصيله، ما يضيف مزيدًا من التشويق للجمهور المُتابع.