نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة فنانو مصر من جمعية المؤلفين والملحنين وحسام لطفي يكشف السبب (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار تفيد بتقدُّم عدد من فناني ومؤلفي مصر باستقالاتهم من جمعية المؤلفين والملحنين وأبرزهم الفنان رامي جمال والذي كتب منشور مُبهم برسالة مُبهمة للجمعية عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وفي محاولة لتوضيح الموقف، تواصل "دوت الخليج الفني" مع الدكتور حسام لطفي، أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني للجمعية، والذي أوضح حقيقة الأمر قائلًا: "الاعتراض كان على خصم ضرائب، وهذا الموضوع محل اتفاقية عدم ازدواج ضريبي بين دولتي مصر وفرنسا. وقد طُبقت الاتفاقية في فرنسا بمنهج جديد بدءًا من يناير 2025، بحيث يتم خصم الضريبة من كل الأعضاء، ثم تُرد في نهاية العام بعد أن يقدم كل عضو مصري الدليل على إقامته في مصر وسداده ضرائبه بها.

وقد تقدمت الجمعية بطلب إلى وزارة الخارجية لإعادة النظر في الموقف الفرنسي، والموضوع محل دراسة حاليًا من قبل السلطات الضريبية في فرنسا، وتتابعه السفارة المصرية في باريس."