نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر إنستجرام.. تامر حسين يروج لأعماله الجديدة في ألبوم بهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الشاعر الغنائي تامر حسين لأحدث أعماله الفنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وجاءت أحدث أعماله مع الفنان بهاء سلطان حيث أن تامر حسين يشارك معه داخل الميني ألبوم الجديد "رسيني" بأغنيتان ويحملان اسم "رسيني" و"بتشوف فُلان".

تامر حسين

وقد قام الشاعر الغنائي تامر حسين بالترويج لأغنية "رسيني" عبر إنستجرام حيث نشر مقطع من الأغنية وعلق عليه قائلًا: "أول اغانينا في ألبوم صديقي الفنان بهاء سلطان رسيني وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام".



منشور تامر حسين

وأيضًا قد قام بالترويج للأغنية الثانية وذلك عبر إنستجرام حيث نشر مقطع من الأغنية وعلق عليه قائلًا: "ثاني أغانيا في ألبوم صديقي الفنان بهاء سلطان ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل"

منشور تامر حسين

وفي سياق متصل يذكر أن الألبوم يضم 5 أغنيات هي: بتشوف فلان، رسيني، اترموا، الطيبين، ميدالية.

كلمات أغنية "رسيني" لـ بهاء سلطان

بطريقة مِش مُناسبة

ماتليقشي بـ اللي بينّا

مشيت وفاجِئتني

لا مِنك لِسه جنبي

ولا مِنك سيبتني

ماحسبتش أى حِسبه

ولا كدبه لو اتسألنا

تِهوِن موقفي

أقول ل الناس ده سابني

ولا حاقول مُختفي

رسيني رسيني..

يا حبيبي قولي ورسيني

تعبان والشك ماليني..

بقىّ معقولة تبيعني

رسيني رسيني.

قول ريحني وخليني

أعرف لو لسه شاريني..

علشان قلبي وجعني

لو زعله قول سببها؟

أو على الأقل لومني

وإلا اتلككت لي

مابقتش خلاص حاببني

أسهل لو قولتيلي

إن حكايتنا توبها

تِخلص وأنت مساومني

على راحتى وفرحتي

بعد ما خليتنى أحِبك

تِتشال مِن دُنيتي



كلمات أغنية "بتشوف فُلان" لـ بهاء سلطان

بتشوف فلان

لا ده كان زمان

بقوا مشغولين

بتقول لمين

قفلوا البابين

والود بان مستغنين

لما المصالح قربت

زمان عليك كانوا ملومين

لما المصالح شطبت

الحجة قالك ملهين

حتى السؤال مستخسرين

فضيت عليك دنيتك

ونسك حطيان بيتك

ارتاحوا من صحبتك

وتعبوا نفسيتك

تاخد عزاك فيهم

من غير ما تأذيهم

ابعد بلا لمة

انت ابتليت بيهم

دول كدابين

ومصدقين

حتى السؤال مستخسرين

والله متفاتة

يا خلق متفاتة

ولا حد بيدوم لك

لا اتنين ولا تلاتة

الدنيا متسابة

الوحدة ارحملك

من صحبة كدابة

