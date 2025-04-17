3 أيام رعب.. إيناس عزالدين تشكر نقيب الموسيقيين وتكشف تفاصيل الأزمة الصحية لزوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة إيناس عزالدين، رسالة شكر عميقة ومؤثرة إلى مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بعد تعرض زوجها الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، لوعكة صحية طارئة استدعت دخوله إلى قسم الرعاية المركزة منذ 4 أيام.

إيناس عز الدين تشكر نقابة المهن الموسيقية

وأعربت إيناس عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من مصطفى كامل، مؤكدة أنه لم يتركها لحظة واحدة في هذه الأزمة الصعبة، بل ظل متواجدا معها طوال الوقت للإطمئنان على صحة زوجها.

وأضافت إيناس أن الدعم لم يقتصر على النقيب فقط، بل شمل جميع أعضاء مجلس النقابة، مثل حلمي عبدالباقي، نادية مصطفى، ومنصور هندي، الذين كانوا معها في كل الأوقات.

إيناس عز الدين

إيناس عز الدين وزوجها احمد العيسوي

إيناس عز الدين تكشف تفاصيل جديدة للحالة الصحية لزوجها أحمد العيسوي

أما عن الحالة الصحية لزوجها الفنان أحمد العيسوي، فقد طمأنت إيناس جمهورها ومحبي زوجها بأن الأمور الآن في تحسن ملحوظ بعد فترة عصيبة من القلق والخوف.

وأوضحت أن زوجها تعرض لارتفاع حاد في ضغط الدم، مما استدعى دخوله إلى الرعاية المركزة فورا، وخضع لتجهيزات طبية عاجلة، ووصفت هذه الأيام بأنها كانت بمثابة "أصعب 3 أيام رعب في حياتها، مؤكدة أن الأمور الآن مستقرة بفضل بروتوكول العلاج المتبع، والحمد لله على تجاوز هذه الأزمة الصحية الخطيرة بنجاح.