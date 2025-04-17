نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يتصدر التريند الـ 12 عبر "يوتيوب" بأغنية "مش مجرد حب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنياته عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحمل اسم "مش مجرد حب" وسرعان ما لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

بوستر أغنية مش مجرد حب

وأغنية "مش مجرد حب" هي من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب وميكس وماستر محمد مجدي.

وقد حققت الأغنية نسب مشاهدات عالية منذ طرحها حيث أنها حققت 263 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الـ 12 عبر يوتيوب.

كلمات أغنية "مش مجرد حب" لـ رامي جمال



جرّبت تدمن حاجة وتبطّلها

وقولي يمكن زيّك عارف أعملها

أنت النّهاردة خلاص هتمشي

طب حياتي إزّاي أكمّلها

إنت عارف أنت إيه بالنّسبة ليّا

مش مجرّد حبّ عدا في يوم عليّا

ده أنت روح كلّ حاجة عايشة فيّا

معقولة تحييها وف لحظة تقتلها

مكنتش أقصد أيّ كلمة أنا قولتها

ولمت نفسي كتير عشانك بعدها

مش دي النّهاية مش هينفع

قولي بس إزّاى اخترتها

إنت عارف أنت إيه بالنّسبة ليّا

مش مجرّد حبّ عدا في يوم عليّا

ده أنت روح كلّ حاجة عايشة فيّا

معقولة تحييها وف لحظة تقتلها

رامي جمال

آخر أعمال الفنان رامي جمال



وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "يا قلبي مين" الذي نشرها قبل أيام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي لقت استحسان الجمهور.

وأغنية "يا قلبي مين" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان الملحن محمد حمزة، وتوزيع موسيقي ووميكس وماستر محمود صبري.