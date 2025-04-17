بهذه الكلمات دعمت الفنانة أصالة ابنتها شام بعد قرار غلق وتشميع عيادتها

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة أصالة بدعم ابنتها الكبري شام الذهبي وذلك بعد أزمتها الأخيرة وقرار غلق وتشميع عيادة الأمراض الجلدية المملوكة للدكتورة شام الذهبي.



أصالة وابنتها شام

أصالة تدعم ابنتها



وقد قامت الفنانة أصالة بنشر مجموعة صور إلى ابنتها شام وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث نشرت قائلة: "كتير مرّينا أنا والولاد بإمتحانات صعبه وأيام أصعب وبكلّ مرّه ماكان عندي شكّ بعدل رب العالمين وكانت حياتي من بداياتي لليوم عباره عنّ جمله بتقول ( الناس الأشرار قلال بس بيوجعوا ولازم دائمًا مهما كترت الجروح والصدمات نقارنهم بالكتار ونتذكرهم لنعرف إنهم مهما كتروا قلال ) ونحنا اليوم بامتحان من هالإمتحانات وبيمرّ ورح يمرّ وشام هيي النّور اللي مضوّي حياة آلاف البشر أنا منهم …بنتي الملاك رح تبقى ملاك ومارح يوجعها أكتر من وقته الوجع ودواها نحنا أهلها اللي كان إلنا سعادة تكون شام منّا وفينا شام حبيبة الحياة وأهلها طاقة العلم والتهذيب والعطاء عم تمرق منّ شارع ضيّق بهالحياة اللي فيها شوارع مضوايه بأهل أنتوا منهم ياطيبين ياأهلنا وأصحابنا وناسنا".



وتابعت قائلة: "وهالشارع مهما ضاق رح يخلص ورح تطلع منّه منّ غير ماتشوف وراها أو حتّى تتذكّر شو كان هالمرور صعب ومافي مرور إلًا وبتصادفه عثرات والعثرات بتكبر وبتكتر لمّا هالمرور منّ رحلة هالحياة بيكون مو عادي ونجاح شام مو عادي ومرورها بهالحياة أكيد حيصادفه عثرات وأكيد حيكون فيه صعوبه حتّى بتحقيق السهل".

منشور الفنانة أصالة

واختتمت قائلة: "كلّ القلوب الحلوه ياحلوة الحلوات معك وبتدعمك وقلبي قبل إيدي وروحي ملكك وتحت أمرك وبدعي لك وبتوسّل ربّي برحمته يحتويكي..وبتصير أشياء بتكون عكس شو توقعنا وبتصدمنا لتقوّينا وترجًعنا أحلى وأقوى وأحنّ وأهدى وشامي الحلوه حلوه وهاديه وإنسانه وكلّ طاقات الفرح والفرج رح تتهيّأ لها والله مع المخلصين".

شام الذهبي

غلق عيادة الأمراض الجلدية لـ شام الذهبي

ومن جانبه، أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية، عن إغلاق وتشميع عيادة الأمراض الجلدية المملوكة للدكتورة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بترخيص الأجهزة الطبية وشروط مكافحة العدوى، في حملة مفاجئة نفذها قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، تم التفتيش على عدد من العيادات والمراكز الطبية في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية صحة وسلامة المواطنين.