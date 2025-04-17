نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة كارولين عزمي بعيد ميلادها، وحرصت علة مشاركة لحظاتها السعيدة مع جمهورها.

كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها

ونشرت كارولين عزمي، صورا جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

إطلالة كارولين عزمي

وارتدت كارولين فستانا باللون الأبيض ونسقت معه بعض الإكسسوارات وحذاء أبيض وحقيبة يد صغيرة، وضعت لمسات بسيطة في مكياجها وارتبطت شعرها بتسريحة الذيل حصان.

آخر أعمال كارولين عزمي

وكان آخر أعمال كارولين عزمي مسلسل الوصفة السحرية، وجسدت من خلاله دور صحفية شهيرة متزوجة من محمد أبو داود، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها المشاكل الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية زواجهما والمشاكل التي تواجه المُقبلين على زواج أيضًا.

وأيضا شاركت في مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

نبذة عن كارولين عزمي

وتعتبر كارولين عزمي من مواليد 17 أبريل 1996، ودرست بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت في العديد من الأعمال المسرحية، وشاركت في مسرحيات (الحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم)، كما شاركت في مسلسلات (رأس الغول، الأب الروحي، الحلال).