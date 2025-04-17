نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق تطرح "اللي شافنا" خامس أغنيات ألبوم "تاريخي" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستكمل النجمة مى فاروق، طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخي" الذى بدأت في إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهي الآن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

تفاصيل أغنية “اللي شافنا”

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

أغنية "اللى شافنا"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائي دافعهما المشترك هو السعادة.

أغاني ألبوم "تاريخي" لمي فاروق

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، والثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

ومن المعروف أن النجمة مي فاروق كانت قد كشفت على صفحاتها الخاصة، عبر السوشيال ميديا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد "تاريخي"، ونشرت صورة الـ cover وأوضحت أنه سيضم 9 أغنيات.

كلمات أغنية “اللي شافنا”

تقول كلمات الأغنية:

اللى شافنا مرة مع بعض وعرفنا

إكتشفنا حب روحنا وإختلافنا

قال علينا قال يا بخت الحُب بينا

من حلاوة الشوق طبيعى يبان علينا

أنت فرحه فرحه بتشوفها ف عينيا

أنت لحظه لحظه حلوة تمُر بيا

و أنت أملى لسنين جاية

أنت ونسى ف لياليا

يا أغلىّ الناس على قلبى

بدرجة ميه فى الميه

النهارده وللا بُكرة وللا بعده

قلبى عُمره قلبى عُمره ماينسىّ وعده

أى جنة مهما حد فى يوم وصفها

اللى سامع بس عنها غير اللى شافه